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Липецкая область — самый пьющий регион Центрального Черноземья

23 924
#рейтинг #трезвость #спиртное
Липецкая область — самый пьющий регион Центрального Черноземья

Регион показал рост потребления спиртного.

«Рейтинг Трезвости Регионов — 2017» представили федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК. Самыми трезвыми регионами России оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан, самыми пьяными — Магадан, Ненецкий АО и Бурятия.

Липецкая область показала значительное падение в рейтинге. За год регион спустился на 12 позиций до 67 строки общего списка, то если липчане стали чаще пить. Самым трезвым регионом среди субъектов Центрального Черноземья оказалась Белгородская область. Она попала в топ-5 самых непьющих регионов. Воронежцы заняли 45 позицию, Курская область — 15 строку, Тамбовская — 44 место.

«Рейтинг Трезвости Регионов - 2017» - это независимый доклад, подготовленный командой специалистов. Они проанализировали, обобщили и систематизировали большие объемы данных региональной и федеральной статистики.
23 924
#рейтинг #трезвость #спиртное

Комментарии (23)

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Липчанка

4 минуты назад
??, опять вроде приложение или симуляция в 49 школе.
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??

10 минут назад
Липчанка, в смысле увозят???
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Липчанка

13 минут назад
пока пьем опять детей пачками из школы увозят
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посмотришь - послушаешь

20 минут назад
нашего тербунатора и хочется нажраться от радости за его великие достижения
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Ура, товарищи!

24 минуты назад
Вот в это я верю! Вот в этом вопросе мы точно занимаем 1-е место! Только почему-то губернатор наш могучий не хвастается этим достижением. А ведь есть чем! От безнадеги и бедности пьёт народ. И впереди мрак на долгие года.
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ХОРОШО

28 минут назад
Что после 21 не продают.Самогонка идет полным ходом.
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Ла-ла-ла

31 минуту назад
321, социальный туризм - это круто! Но еще круче - промышленный туризм. Это изобретение Липецкой области. Бабки в касках ходят на завод смотреть, как варят металл. Им бы, родимым, в Задонские монастыри поехать, помолиться, свечи поставить. Но надо автобусы заказывать и оплачивать, раз туризм социальный. А денег на это нет, а туризм развивать заставляют. Получается не туризм, а ДУРИЗМ.
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Олег

34 минуты назад
Приехали! Грех не выпить, закусь то подешевела аж на 1,6%
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Самый пьяный округ ( штат )

36 минут назад
да ладно , это поклеп )
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Джон Заречный

38 минут назад
А то! Я кончу ведрами пью.
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