Липецкая область — самый пьющий регион Центрального Черноземья

Регион показал рост потребления спиртного.

«Рейтинг Трезвости Регионов — 2017» представили федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК. Самыми трезвыми регионами России оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан, самыми пьяными — Магадан, Ненецкий АО и Бурятия.



Липецкая область показала значительное падение в рейтинге. За год регион спустился на 12 позиций до 67 строки общего списка, то если липчане стали чаще пить. Самым трезвым регионом среди субъектов Центрального Черноземья оказалась Белгородская область. Она попала в топ-5 самых непьющих регионов. Воронежцы заняли 45 позицию, Курская область — 15 строку, Тамбовская — 44 место.



«Рейтинг Трезвости Регионов - 2017» - это независимый доклад, подготовленный командой специалистов. Они проанализировали, обобщили и систематизировали большие объемы данных региональной и федеральной статистики.