Общество

36 минут назад

Продажа алкоголя ребёнку обошлась в 100 000 рублей

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#алкоголь #спиртное
Продажа алкоголя ребёнку обошлась в 100 000 рублей

Сразу две предпринимательницы пыталась обжаловать штрафы в суде.

Как сообщает управление потребительского рынка  ценовой политики Липецкой области, постановлением мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского судебного района Липецка от 11 октября индивидуальный предприниматель была привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему) с назначением штрафа в размере 100 000 рублей.

Но женщина обратилась в суд с жалобой, в которой просила отменить указанное выше постановление в связи с отсутствием состава административного правонарушения и вины в совершении правонарушения. В судебном заседании предпринимательница и ее защитник пояснили, что продавец, осуществившая продажу алкоголя несовершеннолетнему, была допущена к работе только после прохождения инструктажа и проверки ее знаний действующего законодательства в области оборота алкогольной продукции. Представитель Управления просила в удовлетворении требований отказать, т.к. имеющийся в деле лист инструктажа подписан продавцом до заключения трудового договора, а в тексте трудового договора не содержится положений об обязанности продавца соблюдать законодательство в области оборота алкогольной продукции несовершеннолетним лицам. Иные доводы предпринимателя ничем не были подтверждены.

Октябрьский районный суд Липецка посчитал вину предринимательницы в совершении административного правонарушения по ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ подтвержденной материалами административного дела. 28 ноября Октябрьский районный суд Липецка оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу  – без удовлетворения.

Кроме того, 24 ноября Елецким городским судом Липецкой области оставлено без изменения постановление и.о. мирового судьи судебного участка №5  Ельца, которым другой предпринимательнице за совершение административного правонарушения по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 100 000 рублей. 
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#алкоголь #спиртное

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