Общество

36 минут назад

Маршрутки в Липецке: «Пилотом игры GTA считает себя практически каждый»

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#транспорт #жалоба
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Маршрутки в Липецке: «Пилотом игры GTA считает себя практически каждый»

Липчанин пожаловался на водителя в Сети.

Гневное открытое письмо оставил в Сети пользователь «Вконтакте» Иван Губин. Автор обращения негодует по поводу работы водителя маршрутного автобуса №306.

- В очередной раз не нарадуюсь липецким маршрутчикам, вроде пытались их отучить курить в салоне и надеть им форму, не знаю насколько помогло, а вот пилотом игры GTA считает себя практически каждый, - считает Иван Губин. - Особенно сегодня порадовал №306: водитель был очень увлечен игрой в шашечки и обсуждением по телефону на весь салон где находятся "его конкуренты", что устоять на ногах занятие было на уровне родео тренажера. Особенную изюминку добавлял терминал, установленный не в салоне автобуса, а практически на приборной панели у водителя, при этом с первого раза он не пробивал чек. Особенно приятно порадовал постоянно истошно кричащий голос водителя, который орал на каждого пассажира, который не успевал моментально оплатить проезд.

Автор письма просит перевозчика обратить внимание на ситуацию, довести до водителя автобуса ПДД и нормы поведения.

Фото: vk.com
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#транспорт #жалоба
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Комментарии (3)

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Инна

12 минут назад
Расторгнуть с ИП Карих контракт на перевозку пассажиров - верное решение.
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ПРЕДЛАГАЮ

17 минут назад
Выкидывать водителей за шиворот и отстранять от руля и пусть идет пешком.
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Татьяна

21 минуту назад
И это чистая правда! В автобусах страшно ездить! А если отстает от графика, то сушите весла! Пассажиров на остановках начинают высаживать либо на ходу, либо в третьем ряду под колеса машин! Взрослый может среагирует, а вот ребенок школьник... Не дай Бог!!!
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