Липчане пострадали от псковского мошенника

В Псковской области полицией установлен молодой человек, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении жителей ряда регионов страны.

По версии следствия, 22-летний безработный пскович в период с мая по октябрь текущего года создавал в одной из социальных сетей страницы, на которых размещал объявления о продаже одежды, в том числе детской. Страницы создавал под различными именами. Товар он предлагал со скидкой. Причем, требовал от клиентов предоплату. И после получения денег все контакты с обманутыми людьми прекращал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, подозреваемый в совершении данных преступных деяний был установлен. По имеющимся данным, его жертвами стали восемь граждан, преимущественно женщины. Среди потерпевших – жители Санкт-Петербурга, Липецка, Твери, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан, Псковской области.

В настоящее время по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Ведется дознание. Причиненный злоумышленником ущерб устанавливается. В ходе следствия устанавливается причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Псковской области.