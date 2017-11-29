Общество

54 минуты назад

Липчане пострадали от псковского мошенника

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Липчане пострадали от псковского мошенника

В Псковской области полицией установлен молодой человек, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении жителей ряда регионов страны.

По версии следствия, 22-летний безработный  пскович в период с мая по октябрь текущего года создавал в одной из социальных сетей  страницы, на которых размещал объявления о продаже одежды, в том числе детской. Страницы создавал под различными именами. Товар он предлагал со скидкой. Причем, требовал от клиентов предоплату. И  после получения денег все контакты  с  обманутыми людьми прекращал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска  УМВД России по Псковской области, подозреваемый в совершении данных преступных деяний был установлен. По имеющимся данным, его жертвами  стали восемь граждан, преимущественно женщины. Среди потерпевших – жители Санкт-Петербурга, Липецка, Твери, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан, Псковской области.

В настоящее время по  всем фактам мошенничества  возбуждены уголовные дела. Ведется дознание. Причиненный злоумышленником ущерб устанавливается. В ходе следствия устанавливается причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Псковской области.

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