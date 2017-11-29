В Липецке большое отключение холодной воды

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в четверг 30 ноября с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Ильича 5, 7, 9, 11, 15, 31 (Школа №25); ул. Волгоградская, 8 (Школа искусств), 8а (Д/с №77), 10, 12, 14, 11, 13; ул. Ленинградская, 5, 12, 14, 16, 18, 18к.4; ул. Студенческая, 6, 12; - частный сектор: ул. Профсоюзная; ул. Дачная; ул. Студенческая; ул. Тургенева; ул. Бехтерева; ул. Декабристов; ул. Седова; ул. Донская; ул. Гвардейская; ул. Песчаная; ул. Воронежская; ул. 2-я Воронежская; ул. Степная; ул. Волгоградская. Подвоз воды: ул. Волгоградская, 8, 8а; ул. Ильича, 31; ул. Ленинградская, 18. Также без воды с 10:00 до 20:00 останутся потребители домов по улицам: - Неделина 63, 61, 55, 55а, 53, 51, 51а, 49, 43, 45, 47, 39, 37, 35, 33, 31а, 31, 29, 27, 23, 25, 21, 19, 15, 13, 7, 11, 11/2, 17, 17а, 9, 15а, 15б, 15в, 13/2, 22, 26, 42, 32, 30, 40, 28, 24, 24а, 22б, 20, 16, 18, 2а, 2б, 14в, 14а, 14г, 14б, 14, 12а; - Мичурина 30, 32, 34, 36, 38, 28а, 28г, 28в, 28б, 28д, 28е, 22а, 26, 26а, 26б, 24, 22, 16, 16а, 20, 12, 8, 4, 2, 6; - Котовского 14; - 8 Марта 34, 28, 30, 28а, 26, 32, 32а, 26/2, 26а, 24а, 26/3, 26/4, 24/4, 24/3, 24/2, 24, 22, 22/2, 22/4, 20/3, 20/4, 20а, 20/2, 20, 18, 15, 13, 21, 9, 3; - Ворошилова 11, 7, 5, 3, 1, 4; - Советская 66, 68, 64ст.1, 66/7, 66б, 42, 34, 32, 36, 30, 28, 26в, 26, 24а, 22, 20, 77, 75, 73, 71, 69, 63, 47, 45, 43, 41, 35, 39, 33, 27, 21, 25, 13а, 13а/1, 13а/2, 7, 5, 4, 3; - Первомайская82, 80, 86, 78а, 78, 66, 66а, 64, 58, 40, 38, 34, 32, 30, 30а, 121, 119, 117, 101, 99, 85, 83, 81, 79, 77, 65, 63а, 59, 57, 59а; - Пушкина 7, 7а, 4, 5, 13а, 14, 15, 17, 13; - Октябрьская 88а, 90, 80а, 74, 89, 87, 73, 71, 72, 70, 67; - Барашева 1, 3, 3а, 5, 7; -Толстого 46а, 46, 40, 42, 44, 28, 2, 9, 7, 23а, 3; - М. Ключи 1, 2; - Фрунзе 2. - пл. Победы 1, 3, 3б, 3а, 5, 5а; - пр. Победы 1. После производства работ возможно повышение мутности питьевой воды. Подвоз воды: по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075