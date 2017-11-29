Общество

сегодня, 11:11

С нового года с коммунальных платежек исчезнет реклама

3 417
#коммунальные платежи
С нового года с коммунальных платежек исчезнет реклама

На квитанциях за оплату ЖКУ больше не будут размещать печатную рекламу. Проект закона, запрещающий сторонним организациям это делать, приняли накануне депутаты Госдумы.

Как сообщает липецкий центр «ЖКХ Контроль», в нашем городе, как правило, реклама размещается на обратной стороне квитанций. Особенно активно этим занимаются товарищества собственников жилья.

- Нередко, чтобы освободить большую часть квитанции под объявления, обязательную для людей информацию печатают очень мелким шрифтом. Сведения просто не читаются. А ведь платежки должны информировать потребителей о начисленной плате и содержать уведомительную информацию, - отметил руководитель центра, первый вице-спикер городского Совета депутатов Федор Жигаров.

Такая практика распространена во многих российских регионах, что противоречит правилам предоставления жилищно-коммунальных услуг. А обратиться в суд для защиты своих потребительских прав может далеко не каждый жилец. Теперь эта ситуация урегулирована законом.

Запрет на размещение объявлений на квитанциях начнет действовать уже через два месяца. Печать рекламу нельзя будет не только на лицевой стороне платежного документа, но и на обратной.



3 417
#коммунальные платежи

Комментарии (3)

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Антошка с ложкой

59 минут назад
Еще бы унифицировать верхнюю часть квитанций: период (месяц), сумма за период (месяц), долг, а далее вся их размазня, по которой, прежде всего, у Квадры, ничего не выяснишь! У Телемира верхние 3/4 занимает информация о тарифных планах, и только в самом низу - квитанция. А реклама - это способ трудоустройства тех своих, кто ничего не в состоянии делать, и рекламу тоже!
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Светлана

сегодня, 11:27
Будут напрямую лепить на подъезды и в лифтах. И куда деньги то уходили на эту рекламу и кто ее читал?
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1111

сегодня, 11:18
Давно пора!!!!
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