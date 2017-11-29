С нового года с коммунальных платежек исчезнет реклама

На квитанциях за оплату ЖКУ больше не будут размещать печатную рекламу. Проект закона, запрещающий сторонним организациям это делать, приняли накануне депутаты Госдумы.

Как сообщает липецкий центр «ЖКХ Контроль», в нашем городе, как правило, реклама размещается на обратной стороне квитанций. Особенно активно этим занимаются товарищества собственников жилья.

- Нередко, чтобы освободить большую часть квитанции под объявления, обязательную для людей информацию печатают очень мелким шрифтом. Сведения просто не читаются. А ведь платежки должны информировать потребителей о начисленной плате и содержать уведомительную информацию, - отметил руководитель центра, первый вице-спикер городского Совета депутатов Федор Жигаров.

Такая практика распространена во многих российских регионах, что противоречит правилам предоставления жилищно-коммунальных услуг. А обратиться в суд для защиты своих потребительских прав может далеко не каждый жилец. Теперь эта ситуация урегулирована законом.

Запрет на размещение объявлений на квитанциях начнет действовать уже через два месяца. Печать рекламу нельзя будет не только на лицевой стороне платежного документа, но и на обратной.