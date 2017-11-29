Липчане победили на «Играх в театр»

Конкурс СТЭМ-команд проходил в Саратове.

Липецкая команда «Желтый чемодан» победила на конкурсе студенческих СТЭМ-коллективов «Игры в театр». Первенство молодежных объединений проходило в Саратове с 25 по 28 ноября. "Игры в театр" собрали более 200 участников со всей России.Главный приз победителям проекта «Игры в театр» - команде из Липецкой области «Жёлтый чемодан» - вручил российский актёр, сценарист, телеведущий и продюсер шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский.- Есть обычный юмор, а есть что-то большее. Сегодня выступала команда, которая переступила некую грань и попала в совершенно другую реальность. Она показала нам новое искусство, и мы снимаем перед участниками этого коллектива шляпу, - цитирует комика Российский союз молодежи.Жюри также оценивало и способности отдельных актёров. В номинации «Лучшая мужская роль» победил участник коллектива СГУ «ПариБаште» Максим Савенко. «Лучшая женская роль» досталась участнице саратовской команды КВН «Аграрный» Ольге Еловенко. Первыми в не менее важной номинации «Открытие фестиваля» стали участники команды «СГТУ Production».