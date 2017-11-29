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36 минут назад

Фонтан из кипятка в объективе липчан

6 694
#коммунальная авария #фонтан #соцсети
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Обзор соцсетей.

Утром на пересечении проспекта Победы и улицы Доватора в Липецке забил коммунальный фонтан. Здесь произошел прорыв теплосетей. Свидетели коммунальной аварии активно делятся впечатляющими кадрами в социальных сетях.

Слишком тепло #липецк#lipecklive

Публикация от Татьяна (@tatyana_brodskaya)







Напомним, что пересечение улиц уже не в первый раз становится местом коммунальных аварий. Так, 26 мая ровно напротив нынешнего гейзера забил другой фонтан из горячей воды. Тогда напор разрушил асфальт.
6 694
#коммунальная авария #фонтан #соцсети
1

Комментарии (6)

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Однако традиция !

1 минуту назад
Нехорошее место
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автопарк

2 минуты назад
....только закопали и на тебе, поди хороший доход приносит эксплуатация тепловых сетей. ОТКАТЫЫЫЫЫЫ
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поклонник Поклонской

4 минуты назад
это знак Анчихрист тут
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Александр

18 минут назад
Пипецк к зиме готов, сказал клоун из тербунов
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К.Оля

21 минуту назад
Для чего отключают горячую воду населению города Липецка?! Если зимой порывы то там , то здесь. Летом ничего не делают , но списывают деньги через подрядчиков за якобы проведенный ремонт !!!!
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факт

27 минут назад
зимой Пипецк переходит с фонтанов на гейзеры
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