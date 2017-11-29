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36 минут назад
Фонтан из кипятка в объективе липчан
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Обзор соцсетей.
Утром на пересечении проспекта Победы и улицы Доватора в Липецке забил коммунальный фонтан. Здесь произошел прорыв теплосетей. Свидетели коммунальной аварии активно делятся впечатляющими кадрами в социальных сетях.
Напомним, что пересечение улиц уже не в первый раз становится местом коммунальных аварий. Так, 26 мая ровно напротив нынешнего гейзера забил другой фонтан из горячей воды. Тогда напор разрушил асфальт.
Напомним, что пересечение улиц уже не в первый раз становится местом коммунальных аварий. Так, 26 мая ровно напротив нынешнего гейзера забил другой фонтан из горячей воды. Тогда напор разрушил асфальт.
6 694
Однако традиция !
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поклонник Поклонской
Александр
К.Оля
факт