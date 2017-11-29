Фонтан из кипятка в объективе липчан

Обзор соцсетей.

Слишком тепло #липецк#lipecklive Публикация от Татьяна (@tatyana_brodskaya) Ноя 28 2017 в 11:15 PST

На моей памяти это раз 3 прорывает на ул.Доватора!!!#фонтан #инстамир #утродоброе Публикация от Elvira Inshakova (@elvirainshakova) Ноя 28 2017 в 11:11 PST

Утром на пересечении проспекта Победы и улицы Доватора в Липецке забил коммунальный фонтан. Здесь произошел прорыв теплосетей. Свидетели коммунальной аварии активно делятся впечатляющими кадрами в социальных сетях.Напомним, что пересечение улиц уже не в первый раз становится местом коммунальных аварий. Так, 26 мая ровно напротив нынешнего гейзера забил другой фонтан из горячей воды. Тогда напор разрушил асфальт.