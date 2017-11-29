Происшествия

38 минут назад

23-летний липчанин воровал дорожные знаки

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#кража
23-летний липчанин воровал дорожные знаки

Мировым судьей судебного участка № 22 Советского судебного района Липецка ранее судимый 23-летний липчанин признан виновным в краже дорожных знаков.

Как установлено материалами дела, ночью 11 июля подсудимый похитил с остановки общественного транспорта «Железнодорожный переезд» стойку со знаками «Дорожные работы» и «Ограничение максимальной скорости», принадлежащие ООО «Липецкое дорожно-строительное предприятие №1».

Стоимость похищенного составила 4 801 рубль. 

Благодаря успешно проведенным полицейскими оперативно-розыскным мероприятиям похититель был в скором времени задержан.

Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая, что подсудимый полностью признал вину, суд приговорил его к 4 месяцам ограничения свободы.

Кроме того, подсудимый должен будет возместить специализированной дорожной организации причиненный преступлением материальный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

343
#кража

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