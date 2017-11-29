Происшествия

45 минут назад

Мужчину жестоко избили у подъезда

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#драка
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Мужчину жестоко избили у подъезда

Драка произошла накануне.

В редакцию GOROD48 обратилась читательница Ангелина Аверина, которая рассказала о драке, произошедшей накануне.

- Вчера в 22.00 около дома по №93 по проспекту Победы группа лиц жестоко избила двоих молодых людей, - сообщила Ангелина. - Одного из них госпитализировали без сознания в тяжелом состоянии.

Как рассказала GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился один мужчина.

- Он рассказал, что получил телесные повреждения в ходе драки у подъезда - отметила Наталья Маслакова. - При этом в полицию заявления от гражданина не поступало. 
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#драка
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Комментарии (2)

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Липчанка

5 минут назад
Один единственный доход- Рэкет. Что-бы прожить надо отнимать что-то у кого-то, убивать. Другой работы в городе нет. АНАРХИЯ- мать порядка. ДЖругому в Липецке быть не дано.
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Гость

31 минуту назад
В вечернее время из дома лучше не выходить
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