Мужчину жестоко избили у подъезда

Драка произошла накануне.

В редакцию GOROD48 обратилась читательница Ангелина Аверина, которая рассказала о драке, произошедшей накануне.



- Вчера в 22.00 около дома по №93 по проспекту Победы группа лиц жестоко избила двоих молодых людей, - сообщила Ангелина. - Одного из них госпитализировали без сознания в тяжелом состоянии.



Как рассказала GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился один мужчина.



- Он рассказал, что получил телесные повреждения в ходе драки у подъезда - отметила Наталья Маслакова. - При этом в полицию заявления от гражданина не поступало.

