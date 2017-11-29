Общество

45 минут назад

Кражу иконы в Елецком районе раскрыл участковый

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Кражу иконы в Елецком районе раскрыл участковый

Икону Богородицы украли из больницы

В ОМВД по Елецкому району обратилась заведующая терапевтическим отделением ГУЗ Елецкой районной больницы с заявлением о том, что 27 ноября из холла столовой терапевтического отделения совершено хищение иконы «Богородица», выполненной из бисера в деревянной резной рамке.

На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Елецкому району Загрядских Р.А., где им был произведен осмотр места совершения преступления, а также опрошены пациенты и медицинский персонал о произошедшем.

В результате грамотных действий УУП ОМВД России по Елецкому району Загрядских Р.А. по подозрению в совершении преступления был задержан житель деревни Большая Суворовка Елецкого района, 1956 г.р.

Похищенная икона изъята. Проводится расследование, сообщили в администрации Елецкого района.



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