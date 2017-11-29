Михаил Мень отметил высокие темпы реализации программы капремонта в Липецкой области

Липецкая область снова вошла в число регионов, показывающих высокий темп реализации региональных программ капремонта.

На данный момент в области отремонтирован уже 541 дом при плане в 621 объект (в том числе 283 МКД по разработке проектно-сметной документации). Такие данные были озвучены на всероссийском селекторном совещании по вопросам, связанным с реализацией мероприятий в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» и реализации региональных программ капитального ремонта. Мероприятие прошло под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня и при участии замминистра Андрея Чибиса.



Наряду с Липецкой областью в список регионов-лидеров вошли Республика Татарстан, Тульская область, город Москва, Вологодская область.



В рамках своего выступления Михаил Мень отметил, что темпы реализации программы капитального ремонта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16 %, а общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов приближается к 100 000. Наблюдается также положительная динамика и по всероссийскому уровню собираемости взносов: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень собираемости вырос на 7 % и составил 88,8 %. Напомним, что уровень собираемости взносов в Липецкой области составляет 106,5 %.

В ходе совещания также обсудили тему реализации ускоренной программы по замене лифтового оборудования. На сегодня всего 20 субъектов РФ наряду с Липецкой областью реализуют данную программу. Михаил Мень отметил важность того, чтобы данная практика стала повсеместной.

Фонд капитального ремонта отмечает, что на данный момент в рамках краткосрочного плана на 2017 год в Липецкой области по состоянию на конец ноября по строительно-монтажным работам в 271 объекте капитальный ремонт полностью завершен, 63 объекта находятся на стадии сдачи объекта, по 2 объектам капитальный ремонт в процессе выполнения. При этом ремонт 2 многоквартирных домов по решению собственников перенесен на 2018 год. Таким образом, процент выполнения краткосрочного плана по строительно-монтажным работам составляет 84,2 %.



"PR"

