Происшествия
сегодня, 10:13
Среди зимы в Липецке забил фонтан
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Горячая вода стекает к площади Победы.
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Сегодня утром проспект Победы в Липецке оказался залит горячей водой - на перекрестке с улицей Доватора прорвало трубу.
Забивший из-под земли фонтан вырвал асфальт, в дорожном покрытии образовалась 20-сантиметровая дыра.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорвало трубу горячего водоснабжения.
Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам, которые обещают завершить сегодня. Число липчан, оставшихся без отопления, пока не определено.
Забивший из-под земли фонтан вырвал асфальт, в дорожном покрытии образовалась 20-сантиметровая дыра.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорвало трубу горячего водоснабжения.
Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам, которые обещают завершить сегодня. Число липчан, оставшихся без отопления, пока не определено.
6 1283
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Липчанин
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Спасибо хоть
Ольга
Гулевский