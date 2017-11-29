Происшествия

сегодня, 10:13

Среди зимы в Липецке забил фонтан

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#фонтан #коммунальная авария
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Среди зимы в Липецке забил фонтан

Горячая вода стекает к площади Победы.

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Сегодня утром проспект Победы в Липецке оказался залит горячей водой - на перекрестке с улицей Доватора прорвало трубу.

Забивший из-под земли фонтан вырвал асфальт, в дорожном покрытии образовалась 20-сантиметровая дыра. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорвало трубу горячего водоснабжения. 
Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам, которые обещают завершить сегодня. Число липчан, оставшихся без отопления, пока не определено.




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6 1283
#фонтан #коммунальная авария
2

Комментарии (6)

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1111

4 минуты назад
На Доватора трубы полная гниль как много платим за горячую воду и тепло каждый год лотают трубы на Доватора а их менять пора
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Липчанин

4 минуты назад
У нас на Циолковского та же самая история была только без фонтана. Просто посреди дороги стал проваливаться асфальт. Выкопали яму - засыпали и заасфальтировали. Только бестолку все, потому как трубу не поменяли, а с ней асфальт опять стал проваливаться.
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007

12 минут назад
скока можно на энтом месте копать а? там на асфальте живого места уже нет
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Спасибо хоть

35 минут назад
Гулевский, и на этом)
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Ольга

35 минут назад
надеюсь еще не перекрыли фонтан. Поеду машину помою))
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Гулевский

54 минуты назад
Спасибо дорогие липчане за открытие нового фонтана в мою честь. Я буду к вам чаще приезжать, все равно в Думе от меня толку никакого, просто буду туда 700 000 зарплату получать и все.
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