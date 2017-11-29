Среди зимы в Липецке забил фонтан

Горячая вода стекает к площади Победы.

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Сегодня утром проспект Победы в Липецке оказался залит горячей водой - на перекрестке с улицей Доватора прорвало трубу.



Забивший из-под земли фонтан вырвал асфальт, в дорожном покрытии образовалась 20-сантиметровая дыра.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорвало трубу горячего водоснабжения.

Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам, которые обещают завершить сегодня. Число липчан, оставшихся без отопления, пока не определено.









