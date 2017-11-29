Завтра в Липецке выберут самую крепкую семью

Финалисты поборются за звания победителей в номинациях "Музыкально-художественное творчество", "Танцевальное творчество", "Театрализованная деятельность".

30 ноября в школе № 29 «Университетская» состоится финал городского фестиваля семейного творчества «Крепка семья – крепка держава!». Финалисты поборются за звания победителей в номинациях "Музыкально-художественное творчество", "Танцевальное творчество", "Театрализованная деятельность".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в номинации «Музыкально-художественное творчество» в финал вышли семейные команды из детских садов № 6, 14, 119; в номинации «Танцевальное творчество» – команды из детских садов № 40, 104, 135; в номинации «Театрализованная деятельность» – команды из детских садов № 3, 19, 107. Теперь семейным творческим коллективам предстоят состязания за звание победителя в каждой номинации. Оценивать выступления финалистов будут представители департамента образования администрации города Липецка и муниципальных учреждений дополнительного образования. В каждой номинации выберут победителя и призеров (1,2 места). Им будут вручены дипломы, а также призы – игры для семейного отдыха.

В первом (отборочном) туре городского фестиваля семейного творчества «Крепка семья – крепка держава» приняли участие 35 семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Известны обладатели приза зрительских симпатий. Это семьи из детских садов № 22, 29, 62 («музыкально-художественное творчество»), № 89 («танцевальное творчество»), № 15, 27 («театрализованная деятельность»).