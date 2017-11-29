Происшествия

сегодня, 09:43

Машину на улице Неделина могли сжечь из-за мести

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#пожар
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Машину на улице Неделина могли сжечь из-за мести

Во дворе дома, где случился пожар, хотят построить торговый центр.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью во дворе дома №15а по улице Неделина в Липецке сгорел автомобиль "Ниссан-Кашкай".

По словам соседки потерпевшей, машина загорелась в 4 часа утра. Пламя было настолько сильным, что оно едва не перекинулось на соседний автомобиль, который спас его хозяин, выскочивший из дома в одном нижнем белье.

- Возможно, это пожог, - говорит женщина. - У нас во дворе стоит частный жилой дом (улица Неделина, 11). Его хозяйка давно из него съехала. А свой земельный участок продала под строительство трехэтажного торгового центра.

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По словам собеседницы GOROD48, все жильцы семиподъездного дома выступили против. Люди собрали несколько сотен подписей, отправили их в администрацию города. И этот поджог мог быть местью застройщика.   
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#пожар
4

Комментарии (7)

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Неделина

9 минут назад
Ну реально кому нужен этот магазин внутри жилых домов? За последний год уже трижды открывали небольшие магазины продуктов рядом-все прогорели: не выгодно и туда никто не ходит. Вокруг полно магазинов, рынков и ТЦ на любой вкус. Лучшеб для 15а детскую площадку нормальную сделали. Ее нет совсем-ходим в 15б с детьми гулять, да и там площадка ни о чем.
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Жилец дома 15А

13 минут назад
Инициатор поджога-Максим Суханов
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брат-2

25 минут назад
так вы поймайте застройщика и засуньте ему в задний проход ректальный дефектоскоп с функцией нагревания для прояснения обстановки
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Жилец этого же дома

35 минут назад
Жильцы семиподъездного дома, а вы не думаете что торговый центр во дворе дома привлечет еще большее кол-во машин? Будет вообще проездной двор, разгрузка грузовых машин днем и возможно ночью. Вряд ли построят небольшой одноэтажный магазинчик - как зарядят нам посреди двора этажей в 3-5. И с парковкой будут еще большие проблемы-у нашего же дома посетители этого магазина парковаться то будут.
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15А

35 минут назад
Жильцы семиподъездного дома, Чушь не пишите. Есть несколько человек из дома. Живут в третьем подъезде и в 15Б которые ходили за деньги на слушания по просьбе Веры из халупы и выступали за строительство магазина. О какой стоянке вы пишите. Ей давали застройщики жилье, а ей показалось мало.
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Сергей

56 минут назад
Какая нах стоянка? Там должен быть пивбар, чтобы мужики далеко от дома не уходили и спокойно домой возвращались. А летом открытое кафе для молодежи.
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Жильцы семиподъездного дома

сегодня, 10:13
Эта собеседница GOROD48 сама хочет построить платную стоянку на месте этого старого домишки. Нас обманом заставили подписаться против магазина а теперь вместо него будет парковка а это шум и вонь от автомобилей.
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