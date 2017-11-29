Машину на улице Неделина могли сжечь из-за мести

Во дворе дома, где случился пожар, хотят построить торговый центр.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью во дворе дома №15а по улице Неделина в Липецке сгорел автомобиль "Ниссан-Кашкай".По словам соседки потерпевшей, машина загорелась в 4 часа утра. Пламя было настолько сильным, что оно едва не перекинулось на соседний автомобиль, который спас его хозяин, выскочивший из дома в одном нижнем белье.- Возможно, это пожог, - говорит женщина. - У нас во дворе стоит частный жилой дом (улица Неделина, 11). Его хозяйка давно из него съехала. А свой земельный участок продала под строительство трехэтажного торгового центра.По словам собеседницы GOROD48, все жильцы семиподъездного дома выступили против. Люди собрали несколько сотен подписей, отправили их в администрацию города. И этот поджог мог быть местью застройщика.