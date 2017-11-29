В Липецке четыре школы ушли на карантин

Но все - частично.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в четырех общеобразовательных учреждениях Липецка. В школе №51 частично приостановлены занятия в двух классах: в одном – с 23 по 29 ноября, в другом – с 23 по 30 ноября. В школе №2 тоже закрыто два класса: один с 24 по 30 ноября, другой – с 28 по 30 ноября. В школе №68 приостановлены занятия в одном классе с 27 ноября по 1 декабря, в лицее №66 – в одном классе с 28 ноября по 4 декабря.

В образовательных учреждениях усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, где находятся дети, соблюдением режимов проветривания и уборки с использованием дезинфицирующих средств. При необходимости проводится обеззараживания воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха.