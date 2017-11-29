Происшествия
27 минут назад
В Липецке легковушка столкнулась с автобусом
Авария произошла на Соколе
Утром на улице Баумана, возле остановки общественного транспорта "41 школа" автомобиль "Лада Калина" под управлением дамы бальзаковского возраста, врезался в ЛиАз 24-го маршрута, отъехавшего от остановки.
В аварии никто не пострадал. Водителю автобуса пришлось высаживать пассажиров.
В аварии никто не пострадал. Водителю автобуса пришлось высаживать пассажиров.
Липецк - дно
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Липецк - дно
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