Происшествия

27 минут назад

В Липецке легковушка столкнулась с автобусом

5 512
#Дтп
В Липецке легковушка столкнулась с автобусом

Авария произошла на Соколе

Утром на улице Баумана, возле остановки общественного транспорта "41 школа" автомобиль "Лада Калина" под управлением дамы бальзаковского возраста, врезался в ЛиАз 24-го маршрута, отъехавшего от остановки.

В аварии никто не пострадал. Водителю автобуса пришлось высаживать пассажиров. 
5 512
#Дтп

Комментарии (5)

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Липецк - дно

6 минут назад
И, раз уж речь о Бальзаке, пэтэушники из города48, ответьте, сколько же лет женщинам у Бальзака, чей возраст сейчас принято называть "бальзаковским"?
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101

8 минут назад
Для справки,бальзаковский возраст это-28 лет!!!Так что молодая ещё была за рулём!!
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Липецк - дно

10 минут назад
А дама бальзОковского возраста, это как?
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1111

11 минут назад
Лишние запятые, "бальзоковский" возраст... Ваши журналисты в школе вообще учились (я уж про вуз не спрашиваю)?
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БАБКА

15 минут назад
Учи ПДД.
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