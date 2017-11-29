57 минут назад
После столкновения двух «Калин» госпитализированы оба водителя
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.
В Усманском районе на автодороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка 34-летний водитель «ВАЗ-2112» допустил наезд на 66-летнего пешехода, который с травмами госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1019 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 550, неиспользование ремней безопасности – 67, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.
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