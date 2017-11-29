После столкновения двух «Калин» госпитализированы оба водителя

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 ноября в Ельце на площади Сахарного завода 33-летняя женщина, управляя «Ладой-Калиной», по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с другой «Калиной» под управлением 55-летнего мужчины. В результате оба водителя с травмами госпитализированы.

В Усманском районе на автодороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка 34-летний водитель «ВАЗ-2112» допустил наезд на 66-летнего пешехода, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1019 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 550, неиспользование ремней безопасности – 67, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.