Происшествия
10 минут назад
Рано утром погиб в пожаре 51-летний мужчина
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Причиной пожара стала не потушенная сигарета.
Сегодня в 04:56 в Липецке на улице Ушинского вспыхнул пожар. Пламя разгорелось в одной из квартир девятого этажа дома №19.
Возгорание ликвидировали шесть пожарных расчетов. В квартире пожарные нашли тело 51-летнего мужчины.
По предварительной версии, липчанин заснул с зажженной сигаретой, что и стало причиной пожара.
В результате возгорания повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв.м.
Возгорание ликвидировали шесть пожарных расчетов. В квартире пожарные нашли тело 51-летнего мужчины.
По предварительной версии, липчанин заснул с зажженной сигаретой, что и стало причиной пожара.
В результате возгорания повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв.м.
92