Рано утром погиб в пожаре 51-летний мужчина

Причиной пожара стала не потушенная сигарета.

Сегодня в 04:56 в Липецке на улице Ушинского вспыхнул пожар. Пламя разгорелось в одной из квартир девятого этажа дома №19.



Возгорание ликвидировали шесть пожарных расчетов. В квартире пожарные нашли тело 51-летнего мужчины.



По предварительной версии, липчанин заснул с зажженной сигаретой, что и стало причиной пожара.



В результате возгорания повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв.м.