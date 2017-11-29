Происшествия

10 минут назад

Рано утром погиб в пожаре 51-летний мужчина

92
#пожар
Рано утром погиб в пожаре 51-летний мужчина

Причиной пожара стала не потушенная сигарета.

Сегодня в 04:56 в Липецке на улице Ушинского вспыхнул пожар. Пламя разгорелось в одной из квартир девятого этажа дома №19.

Возгорание ликвидировали шесть пожарных расчетов. В квартире пожарные нашли тело 51-летнего мужчины.

По предварительной версии, липчанин заснул с зажженной сигаретой, что и стало причиной пожара.

В результате возгорания повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв.м.
92
#пожар

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