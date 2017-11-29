Рекорд осени: Дмитрий Куликов набрал 150-е очко в НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

В "Виннипеге" у липчанина словно открылось второе дыхание. Впрочем, у всей команды тоже.

Единственный липчанин в Национальной хоккейной лиге 27-летний защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов добился значимого достижения. В победном матче с «Минесотой Уайлд». В котором его команда выиграла – 7:2, Дмитрий отдал одну результативную передачу, принесшую ему 150-е очко (31 гол и 119 голевых пасов) в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Если быть точным, то Куликов поучаствовал в заключительном 7-м голе своей команды, приняв участие в комбинации, которую завершил Блэк Уиллер.







«Минесота», ослабленная отсутствием перенесшего операцию своего лидера Зака Паризе, оказывала упорное сопротивление только в первом периоде, когда отыгралась после счета – 0:2, и на перерыв команды ушли при равенстве 2:2. В дальнейшем забивали только игроки канадского клуба.











Куликов провел на площадке 17 минут и 30 секунд, и завершил встречу с нулевым показателем полезности «+/-».



Отметим, что «Виннипег», в который Дмитрий перешел минувшим летом, является открытием сезона за океаном. Агрессивный победный хоккей поднял команду уже на 2-е место в Западной конференции. Для нашего земляка это тоже рекордное достижение – никогда еще к концу осени его команды не поднимались в турнирной таблице так высоко.







Всего за неполных 9 сезонов в сильнейшей лиге мира он сыграл 529 матчей регулярного чемпионата в свитерах «Флориды» (7 сезонов), «Баффало» и Виннипега. Кроме того, на его счету 13 матчей в плэй-офф, в которых набрал 5 (1+4) очков.



В нынешнем сезоне Куликов провел 22 матча и набрал 7 (1+6) очков.



За океаном перед играми хоккеисты не ходят в спортивных "кипах" и не лузгают семечки. Только строгие костюмы! Куликов слева.



Вряд ли 150-очковый заокеанский рекорд Дмитрия будет побит липецкими игрокам в ближайшие десятилетия. За всю историю пока только два липчанина пробились в НХЛ – Куликов и форвард Максим Балмочных, но последний в 1999 году сыграл за «Анахайм Майти Дакс» всего 6 матчей.







Фото jets.ice.nhl.com

