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Безработный липчанин обманул жителя Воронежа на 240 тысяч

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#мошенничество
Безработный липчанин обманул жителя Воронежа на 240 тысяч

Сотрудники ОП № 2 УМВД России по г. Воронежу задержали 49-летнего неработающего жителя Липецка, ранее судимого за аналогичные преступления, по подозрению в завладении денежными средствами путем обмана, под предлогом продажи автомобиля.

Установлено, что в сентябре текущего года,   подозреваемый прибыл  в Воронеж и на две недели арендовал квартиру, принадлежащую на праве собственности 35-летнему жителю Воронежа. В ходе последующего общения, между мужчинами сложились доверительные отношения. Подозреваемый рассказал, что занимается скупкой и продажей автомобилей и в настоящее время есть выгодное предложение купить в Ростове-на-Дону автомобиль «Фольксваген Поло» за 240 000 рублей. Потерпевший заинтересовался данным предложением и дал согласие на покупку автомашины,  при этом транспортное средство он не видел, а полностью доверился  подозреваемому.

28 сентября текущего года около 14.00 часов, находясь в доме по переулку Здоровья, потерпевший перечислил на номер счета банковской карты подозреваемого 200 000 рублей, а 40 000 рублей  отдал ему  наличными.

Пообещав через три дня  пригнать автомобиль, злоумышленник исчез из города и отключил свой мобильный телефон. После того, как потерпевший в очередной раз,  не смог связаться с подозреваемым, он понял, что тот его обманул  и обратился с заявлением в полицию.

Руководством отдела незамедлительно был организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание лица, причастного к совершению преступных действий.

В течение месяца полицейские вели кропотливую работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и местонахождения подозреваемого. Накануне стражи порядка задержали мужчину в Липецке и доставили в отдел полиции Воронежа. При предъявлении улик задержанный дал признательные показания, пояснив, что частично потратил похищенные денежные средства на личные нужды.  Деньги в сумме около 100 000  рублей у него изъяты и возвращены потерпевшему.

В настоящее время  подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ,  решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до  5 лет, сообщает ГУВД России по Воронежской области.

427
#мошенничество

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