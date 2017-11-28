Безработный липчанин обманул жителя Воронежа на 240 тысяч

Сотрудники ОП № 2 УМВД России по г. Воронежу задержали 49-летнего неработающего жителя Липецка, ранее судимого за аналогичные преступления, по подозрению в завладении денежными средствами путем обмана, под предлогом продажи автомобиля.

Установлено, что в сентябре текущего года, подозреваемый прибыл в Воронеж и на две недели арендовал квартиру, принадлежащую на праве собственности 35-летнему жителю Воронежа. В ходе последующего общения, между мужчинами сложились доверительные отношения. Подозреваемый рассказал, что занимается скупкой и продажей автомобилей и в настоящее время есть выгодное предложение купить в Ростове-на-Дону автомобиль «Фольксваген Поло» за 240 000 рублей. Потерпевший заинтересовался данным предложением и дал согласие на покупку автомашины, при этом транспортное средство он не видел, а полностью доверился подозреваемому.

28 сентября текущего года около 14.00 часов, находясь в доме по переулку Здоровья, потерпевший перечислил на номер счета банковской карты подозреваемого 200 000 рублей, а 40 000 рублей отдал ему наличными.

Пообещав через три дня пригнать автомобиль, злоумышленник исчез из города и отключил свой мобильный телефон. После того, как потерпевший в очередной раз, не смог связаться с подозреваемым, он понял, что тот его обманул и обратился с заявлением в полицию.

Руководством отдела незамедлительно был организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание лица, причастного к совершению преступных действий.

В течение месяца полицейские вели кропотливую работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и местонахождения подозреваемого. Накануне стражи порядка задержали мужчину в Липецке и доставили в отдел полиции Воронежа. При предъявлении улик задержанный дал признательные показания, пояснив, что частично потратил похищенные денежные средства на личные нужды. Деньги в сумме около 100 000 рублей у него изъяты и возвращены потерпевшему.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает ГУВД России по Воронежской области.