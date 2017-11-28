Общество

26 минут назад

Культурно-познавательный туризм: из Петербурга в «Липетскую» область и «Елецк»

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#туризм #путешествия
Культурно-познавательный туризм: из Петербурга в «Липетскую» область и «Елецк»

Заодно и в Задонск.

Как  сообщает сайт администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, ученики 9-11 классов ГБОУ СОШ № 270 стали участниками Национальной программы детского культурно-познавательного туризма.

"Ребята совершили увлекательное путешествие по маршруту "Духовные истоки" с посещением древних русских городов Елецк, Задонск, Липецк. В программу входили экскурсии в лучшие музеи Липетской области, мастер-классы по плетению знаменитых Елецких кружев, изготовлению Юрьевской керамики. Кроме этого, ребята побывали в Государственном природном заповеднике Галичья Гора, где узнали много интересного о флоре и фауне края, познакомились с учеными-орнитологами и их питомцами", сообщает администрация.

Да, да, именно так в администрации Красносельского района и называют наш регион и древнейший его город: область - Липетская, город - Елецк. Может быть развитие внутреннего туризма в стране для того и затевалось, чтобы россияне знали как правильно называются регионы, прежде всего, Родины? Впрочем, петербуржцам путешествие в Липецкую область, похоже в прок не пошло. 

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#туризм #путешествия

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