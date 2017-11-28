51 минуту назад
В Липецке прохожему выстрелили в голову
Пострадавшему уже оказывают помощь.
28.11.17 #lipetsk в 19:50 на юных около аптеки маскавит, двое молодых людей (мб17-20) решили стрельнуть сигаретку у выпившей взрослой парочки, слово за слово и вот уже вдвоем метелят дядю, после чего достали пистолет и "молись сука". В итоге с силой вставив дуло в голову видимо произошел выстрел навылет. Тут же поняв, что натворили дел начали убегать вдоль пр победы в сторону спутника. #lipetsklive
Пострадавший находится в сознании.Ему оказывают помощь.
Кардаш гелик лох
Ржавый инфинити
Владимир
Алекс
Гость
Интересно поймает ли их полиция
?
Андрей
Большой
А чео вы хотели