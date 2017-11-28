В Липецке прохожему выстрелили в голову

Пострадавшему уже оказывают помощь.

Пользователь Instagram Василий Зайцев разместил в социальной сети видеозапись последствий вооруженного конфликта на улице Юных Натуралистов. Как указывает автор, неизвестные юноши напали на выпившего прохожего в 19:50. Конфликт привел к стрельбе, он произошел около аптеки.Пострадавший находится в сознании.Ему оказывают помощь.