Происшествия

51 минуту назад

В Липецке прохожему выстрелили в голову

12 1828
#стрельба
1

Пострадавшему уже оказывают помощь.

Пользователь Instagram Василий Зайцев разместил в социальной сети видеозапись последствий вооруженного конфликта на улице Юных Натуралистов. Как указывает автор, неизвестные юноши напали на выпившего прохожего в 19:50. Конфликт привел к стрельбе, он произошел около аптеки.



Пострадавший находится в сознании.Ему оказывают помощь.
12 1828
#стрельба
1

Комментарии (12)

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Кардаш гелик лох

1 минуту назад
О узнаю Липецк...
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Ржавый инфинити

2 минуты назад
Навыдавали разрешение на оружия дэбилам и судимым, теперь город пожимает плоды.
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Владимир

4 минуты назад
"Вставив дуло в голову..." Это в какое такое отверстие в голове ему вставили "дуло"? Если бы это был боевой пистолет, мозг бы выплеснулся наружу, а в месте "вставления" "дула" осталась бы штанцмарка, чего на фотографии нет. Если бы был травмат, то мозг перешел бы в состояние смузи и человек явно не находился бы в состоянии сознания. Скорее всего, это был пневмат, а эти шакальи вылупки сами обгадились, после того, как их "крутизна" превзошла их самые смелые ожидания, к чему они оказались не готовы.
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Алекс

12 минут назад
Скоро наше правительство которое ведёт борьбу с курением,сделают так как и раньше за сигарету убивать будут.
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Гость

18 минут назад
Надо поймать и засунуть этот пистолет в ж..у.
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Интересно поймает ли их полиция

21 минуту назад
Малолетние твари...стрелять в человека...ублюдки..
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?

24 минуты назад
"произошёл выстрел навылет" Это черепную коробку насквозь прострелили? Тогда бы пострадавшему патологоанатомы помощь оказывали. И чего за дядю то, разместивший этот пост, не заступился, соплежуй?
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Андрей

25 минут назад
* поймали?
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Большой

26 минут назад
поймать и очко растянуть за беспредел
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А чео вы хотели

28 минут назад
С такими оборотнями в погонах?
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