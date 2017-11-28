Происшествия

сегодня, 20:05

Липчанин угрожал взорвать гранату в жилом доме

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#взрывное устройство #граната
Липчанин угрожал взорвать гранату в жилом доме

К дому были стянуты службы экстренного реагирования.

Вечером во вторник мужчина угрожал взорвать жилой дом в Липецке. Как выяснил GOROD48, под угрозой находился дом №32 по улице Циолковского. Мужчина заявил, что у него граната, и он готов ее взорвать.

На место ЧП были стянуты все службы экстренного реагирования. Пока решался вопрос об эвакуации жильцов 5-этажного дома, злоумышленника удалось нейтрализовать. Теперь им будет заниматься следствие.
3 562
#взрывное устройство #граната

Комментарии (3)

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бен на ладн

28 минут назад
террориста судить как пособника ИГИЛ
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EKMZYJD

44 минуты назад
Скоро все так станем , когда принесут новые налоги
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Алкан с пятнадцатого

сегодня, 20:13
Какие требования выдвигает?
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