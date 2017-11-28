Липчанин угрожал взорвать гранату в жилом доме

К дому были стянуты службы экстренного реагирования.

Вечером во вторник мужчина угрожал взорвать жилой дом в Липецке. Как выяснил GOROD48, под угрозой находился дом №32 по улице Циолковского. Мужчина заявил, что у него граната, и он готов ее взорвать.



На место ЧП были стянуты все службы экстренного реагирования. Пока решался вопрос об эвакуации жильцов 5-этажного дома, злоумышленника удалось нейтрализовать. Теперь им будет заниматься следствие.