Общество

сегодня, 20:08

Приставы подобрали «ключик» к злостному неплательщику

909
#Приставы #УФССП
Приставы подобрали «ключик» к злостному неплательщику

В итоге за один день должник погасил все долги.

Судебным приставам Долгоруковского района удалось взыскать долги со злостного неплательщика.

Как сообщили в ведомстве, мужчина накопил штрафов на сумму 13 400 рублей, но не спешил выплатить государству ни копейки. В итоге приставам пришлось пойти на крайние меры. Слабым местом гражданина оказалась его любовь к езде на собственном авто. Судебный пристав вынес решение об ограничении права гражданина управлять автомобилем.

- Должник в тот же день полностью оплатил долг, ограничение было снято, а производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УССП по Липецкой области.

В службе судебных приставов напомнили, что в соответствии с законодательством РФ к должнику может быть применено ограничение права управления транспортными средствами до исполнения им требований исполнительного документа в полном объёме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения. В число транспортных средств входят: автомобильные транспортные средства, воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы, трициклы и квадроциклы, самоходные машины. Для применения указанной меры необходимо, чтобы сумма задолженности превышала 10 тысяч рублей, должник был надлежащим образом уведомлен, но при этом без уважительной причины добровольно не исполнял требования исполнительного документа.

909
#Приставы #УФССП

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