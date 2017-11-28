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сегодня, 19:02

Липецкая вечЁрка: авиакатастрофа, убийство в кафе и восстание дворничих

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: авиакатастрофа, убийство в кафе и восстание дворничих
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 28 ноября.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагической гибели руководителей строительной компании «Сталь-М». Мужчины разбились на вертолете. Частный "Еврокоптер", за штурвалом которого сидел Александр Федосеев, по данным ГУ МЧС по Тамбовской области, совершил жесткую посадку, приведшую к гибели пилота и его пассажира.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про непреднамеренное убийство в кафе. Драка со смертельным исходом произошла в круглосуточном кафе на улице Вермишева. Этим летом около часа ночи подсудимый и его беременная сожительница вышли из дома, чтобы купить пиво.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме роста цен на коммунальные услуги. Рост цен на «коммуналку» ожидается с 1 июля 2018 года. В постановлении указано, что максимально тарифы в Липецкой области на ресурсы вырастут до 6,2%. 

Горячо в комментариях к новости про восстание коммунальных «машин» - в городе взбунтовались дворники. «Не дождавшись директора «Ориона», коммунальные «машины» двинули в соседний дом, в УК «Спутник». Себя обманутые дворничихи и уборщицы подъездов подбадривали лозунгом: «Нам нечего терять, кроме ведра и тряпки!».

Между тем, особо импонирует читателям перемирие на дорогах области.

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Кем надо быть,

5 минут назад
чтобы закрыли комментарии под сообщением о твоей смерти! Страшно! Люди, будьте людьми! И ваша смерть никого не обрадует. А тем... соболезнование семьям... Божий суд свершился в очередной раз!
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