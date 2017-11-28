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Хворостовский посмертно выдвинут на Grammy
Дмитрий Хворостовский номинирован в категории "Лучший классический сольный альбом"
Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно выдвинут на музыкальную премию Grammy в категории "Лучший классический сольный альбом", - сообщает ТАСС. Он вместе с Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром и ансамблем «Стиль пяти» под управлением дирижера Константина Орбеляна исполнил «Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь»
Российские музыканты выдвинуты на премию и в других категориях. Так, в номинацию "Лучшая опера" вошел Валерий Гергиев за исполнение "Золотого Петушока" Николая Римского-Корсакова. Вместе с ним номинированы солисты Мариинского хора Аида Гарифуллина, Андрей Серов и Владимир Феляуэр, продюсер Илья Петров.
Лауреатов "Grammy" объявят 28 января 2018 года, церемония будет проводиться в 60 раз и состоится в Нью-Йорке.
Российские музыканты выдвинуты на премию и в других категориях. Так, в номинацию "Лучшая опера" вошел Валерий Гергиев за исполнение "Золотого Петушока" Николая Римского-Корсакова. Вместе с ним номинированы солисты Мариинского хора Аида Гарифуллина, Андрей Серов и Владимир Феляуэр, продюсер Илья Петров.
Лауреатов "Grammy" объявят 28 января 2018 года, церемония будет проводиться в 60 раз и состоится в Нью-Йорке.