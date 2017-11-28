Экономика

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Срок ипотечного кредита в Липецкой области стал длиннее на 0,7 года

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#bgjntrf
Срок ипотечного кредита в Липецкой области стал длиннее на 0,7 года

На 0,7 года вырос средний срок ипотечного кредита в Липецкой области за последний год. В третьем квартале 2016 года он составлял 14,92 года, в нынешнем году — уже 15,62 года, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй. 

Средний срок ипотечного кредита вырос за год во всех регионах, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа (-0,1%). Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (18,09 лет), Республике Дагестан (17,55 лет), Тюменской области (16,99 лет) , а самые «маленькие» - в Санкт-Петербурге (13,79 лет), Псковской (13,81 лет) и Иркутской (13,82 лет) областях. В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита в 3 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена в Республиках Дагестан (+8,1%), Татарстан (+7,8%), Ингушетия (+7,3%), а также в Чеченской республике (+7,3%). В Липецкой области она составила +4,7%, а по среднему сроку выплаты ипотеки регион оказался на 18 месте. 

Самый «длинный» средний срок ипотечного кредита зафиксирован в сегменте заемщиков до 30 лет – 16,0 лет, а самая высокая динамика роста данного показателя – в возрастном сегменте от 40 до 49 лет (+4,9%).

Как отмечают эксперты НБКИ, рост среднего срока ипотечного кредита в последнее время свидетельствует о том, что для заемщиков этот продукт остается востребованным, а для кредиторов — привлекательным. 

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#bgjntrf

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