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сегодня, 17:14

«Оливье» в Липецкой области подешевел на 1,6%

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#цены
«Оливье» в Липецкой области подешевел на 1,6%

Липецкая область вошла в число 33 регионов, где салат «Оливье» к новогоднему столу подешевел по сравнению с прошлым годом, сообщает Росстат в своем исследовании. Порция «Оливье» стала дешевле на 1,59%

Между тем, в целом по стране покупка необходимых для «Оливье» продуктов обойдется дороже на 1,21%. 

За основу подсчета использовались данные о стоимости базовых продуктов: консервированные огурцы, консервированный зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез, репчатый лук. Так, в октябре 2016 года стоимость этого набора продуктов в расчете на четырех человек составила 308,11 рубля — в октябре нынешнего года он подорожал до 311,83 рублей.

В Липецкой области стоимость четырех порций салата — одна из самых низких в стране: 245,27 рублей. За год салат «подешевел» на 1,59%. Еще ниже стоимость четырех порций оказалась в Рязанской, Тамбовской, Белгородской областях, а также республиках Мордовия и Калмыкия.

Самый дорогой салат оказался в Чукотском автономном округе — 526,32 рубля за четыре порции. Заметнее всего набор продуктов подешевел в республике Тыва — на 11,26% (до 315,82 рублей). Самый высокий рост стоимости — в Калининградской области: +8,12% (321,87 рублей), сообщает Росстат. 

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#цены

Комментарии (1)

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Наташа

58 минут назад
Ничего себе!!!! Как я сама себе завидую, каждый день все больше, что живу в Пипецке!!!! Ура товарищи!!!)))
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