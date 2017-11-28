Липецкие спасатели предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций

В начале зимы возможен новый сильный снегопад.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября - 1 декабря ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: сильный снегопад, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, при снеге метель. Ветер юго-восточный 12-18 м/с, местами порывы до 20-23 м/с.

Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза 3 градусов тепла, предупреждают спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.