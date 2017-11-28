Общество

сегодня, 17:06

Липецкие спасатели предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций

6 1980
#снегопад
3
Липецкие спасатели предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций

В начале зимы возможен новый сильный снегопад.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября - 1 декабря ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: сильный снегопад, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, при снеге метель. Ветер юго-восточный 12-18 м/с, местами порывы до 20-23 м/с.

Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза 3 градусов тепла, предупреждают спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.

6 1980
#снегопад
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

11 минут назад
На 29 прогноза не будет?
ответить

111

26 минут назад
фууууууу опять слякоть и оттепели (
ответить

Веня

33 минуты назад
не людей предупреждайте а ипучих чинуш, пусть технику готовят заранее и улицы приберут, пока нет серьезных сугробов, опять весь город будет в "американских горках"...уже наледь вдоль дорог, это чинуши не видят?...а должны устранять
ответить

До

сегодня, 17:30
Пятницы еще дожить надо.
ответить

Вера

сегодня, 17:25
Какая прелесть-снег,я хочу к вам,в Краснодаре редко снег и сразу тает
ответить

Сонный пожарник

сегодня, 17:15
нас самих надо спасать от никотиновой зависимости
ответить

Еще в рубрике

«Оливье» в Липецкой области подешевел на 1,6%
#цены
1
«Оливье» в Липецкой области подешевел на 1,6%

сегодня, 17:14

Общество
Ветеранам войны капитально отремонтируют жилье
#ветераны
4
Ветеранам войны капитально отремонтируют жилье

сегодня, 16:59

Общество
Опять морозная погода, опять сосульки (ФОТО)
#Сосульки #благоустройство
2
Опять морозная погода, опять сосульки (ФОТО)

сегодня, 16:55

Общество
Семья из Липецкой области победила во всероссийском конкурсе
#конкурс
2
Семья из Липецкой области победила во всероссийском конкурсе

сегодня, 15:39

Общество
Рособрнадзор проверит работу ЕГУ им.И.А.Бунина
#экспертиза #аккредитация
3
Рособрнадзор проверит работу ЕГУ им.И.А.Бунина

сегодня, 15:21

Общество
В выходные в Липецке ограничат продажу алкогольной продукции
#алкоголь
1
В выходные в Липецке ограничат продажу алкогольной продукции

сегодня, 15:11

Общество