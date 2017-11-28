Ветеранам войны капитально отремонтируют жилье

Жилье ветеранов Великой Отечественной войны, требующее ремонта, будет отремонтировано за счет областного бюджета. Дополнительную меру социальной поддержки сегодня одобрила комиссия регионального парламента. Она рассмотрела изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, с нового года предлагается установить дополнительную меру соцподдержки для ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Данная категория граждан получит право на капитальный ремонт жилья, находящегося в собственности, при условии регистрации в нем не менее 5 лет. Социальная гарантия распространяется только на одно жилье, которое по заключению специальной комиссии требует капитального ремонта. Если в данной квартире или доме проживают двое ветеранов, мера социальной поддержки предоставляется одному из них.



Данное право не распространяется на ветеранов, которые получили жилье в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

На текущий момент времени почти 400 жилых помещений, обследованных комиссией, нуждаются в капитальном ремонте. Полные списки будут сформированы в 2018 г.

Законопроектом устанавливается перечень работ и предельная стоимость ремонта в размере 100 тысяч рублей. На эти цели из бюджета в следующем году потребуется более 39 млн. рублей.