3 минуты назад
Ветеранам войны капитально отремонтируют жилье
Жилье ветеранов Великой Отечественной войны, требующее ремонта, будет отремонтировано за счет областного бюджета. Дополнительную меру социальной поддержки сегодня одобрила комиссия регионального парламента. Она рассмотрела изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, с нового года предлагается установить дополнительную меру соцподдержки для ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Данная категория граждан получит право на капитальный ремонт жилья, находящегося в собственности, при условии регистрации в нем не менее 5 лет. Социальная гарантия распространяется только на одно жилье, которое по заключению специальной комиссии требует капитального ремонта. Если в данной квартире или доме проживают двое ветеранов, мера социальной поддержки предоставляется одному из них.
Данное право не распространяется на ветеранов, которые получили жилье в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».
На текущий момент времени почти 400 жилых помещений, обследованных комиссией, нуждаются в капитальном ремонте. Полные списки будут сформированы в 2018 г.
Законопроектом устанавливается перечень работ и предельная стоимость ремонта в размере 100 тысяч рублей. На эти цели из бюджета в следующем году потребуется более 39 млн. рублей.