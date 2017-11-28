Липчан приглашают на усадебный диктант

В Липецке стартовал новый краеведческий проект.

Как сообщает пресс-служа управления культуры и туризма Липецкой области, Липецкая областная научная библиотека приглашает всех, интересующихся историей и культурой Липецкого края, принять участие в проекте "Записки современника: липецкий усадебный диктанкт", который был поддержан Фондом Прохорова. В рамках проекта состоятся лекции, экскурсии, мастер-классы, конкурсы и другие акции.



На лекции, которая состоится 29 ноября в 13:00, информацией о природе и истории нашего края поделится председатель Липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков. Лекция открывает краеведческий цикл "Дворянские усадьбы: прошлое и настоящее".

