В России

55 минут назад

В России начнут платить за рождение первого ребенка

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#Россия #пособие
В России начнут платить за рождение первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил с января 2018 г. ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого ребенка.

Введение в России ежемесячных выплат на рождение первого ребенка является своевременной мерой. Такое мнение "Известиям" выразила заместитель председателя Комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Своевременная мера! Но, если смотреть в будущее, с учетом пожеланий женщин, а это моя аудитория, нужно серьезно корректировать демографическую политику. Знаю, о чем говорю. Пишу «кандидатскую» на эту тему», — сказала она.

По словам Пушкиной, женщина «будет рожать, когда будет уверена в себе».

«У женщины должна быть достойная работа и возможность доверить надежным и профессиональным людям, хотя бы на время, своего ребенка», — отметила она.

Ранее, 28 ноября, президент России Владимир Путин предложил ввести ряд мер для стимулирования рождаемости в стране. В частности, в РФ будут вводиться ежемесячные выплаты около 10,5 тыс. рублей на рождение первого ребенка до достижения им полутора лет. Глава государства заявил, что демографическую политику в России необходимо «перезагрузить».
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#Россия #пособие

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