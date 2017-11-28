В России
сегодня, 15:46
В детские садики просят не приглашать Дедов Морозов
Воспитанники могут испугаться зимнего бородача.
Мэрия Новосибирска рекомендовала заведующим детских садов не приглашать на Новый год Деда Мороза. Соответствующие рекомендации власти выдали в целях борьбы с незаконными поборами и коррупцией в дошкольных учреждениях.
- Никаких запретов нет. Смысл лишь в том, что в детских садах психологи рекомендуют воспитателям приглашать в группы, где маленькие дети, не Дедов Морозов, а Снегурочек, так как дети могут испугаться", — рассказала РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Если комитет решит справиться собственными силами, например, позвать на роль Деда Мороза одного из родителей, то в таком случае аниматору необходимо иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимостей.
Ранее информация о запрете приглашать на утренники в детские сады артистов, исполняющих роль Дедов Морозов, появилась в "Московском комсомольце". По данным издания, речь идет о Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани; в одних случаях это объясняется борьбой с коррупцией, в других — советами психологов.
- Никаких запретов нет. Смысл лишь в том, что в детских садах психологи рекомендуют воспитателям приглашать в группы, где маленькие дети, не Дедов Морозов, а Снегурочек, так как дети могут испугаться", — рассказала РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Если комитет решит справиться собственными силами, например, позвать на роль Деда Мороза одного из родителей, то в таком случае аниматору необходимо иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимостей.
Ранее информация о запрете приглашать на утренники в детские сады артистов, исполняющих роль Дедов Морозов, появилась в "Московском комсомольце". По данным издания, речь идет о Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани; в одних случаях это объясняется борьбой с коррупцией, в других — советами психологов.