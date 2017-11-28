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В детские садики просят не приглашать Дедов Морозов

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#новый год #утренник #дед мороз
В детские садики просят не приглашать Дедов Морозов

Воспитанники могут испугаться зимнего бородача.

Мэрия Новосибирска рекомендовала заведующим детских садов не приглашать на Новый год Деда Мороза. Соответствующие рекомендации власти выдали в целях борьбы с незаконными поборами и коррупцией в дошкольных учреждениях.

- Никаких запретов нет. Смысл лишь в том, что в детских садах психологи рекомендуют воспитателям приглашать в группы, где маленькие дети, не Дедов Морозов, а Снегурочек, так как дети могут испугаться", — рассказала РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Если комитет решит справиться собственными силами, например, позвать на роль Деда Мороза одного из родителей, то в таком случае аниматору необходимо иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимостей.

Ранее информация о запрете приглашать на утренники в детские сады артистов, исполняющих роль Дедов Морозов, появилась в "Московском комсомольце". По данным издания, речь идет о Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани; в одних случаях это объясняется борьбой с коррупцией, в других — советами психологов.


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#новый год #утренник #дед мороз

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