Введение минимальной розничной цены на сигареты поднимет их стоимость

Сигареты могут подорожать в России после введения минимальной розничной цены (МРЦ) на табачные изделия.

Как следует из писем представителей Минфина и Минздрава, с которыми ознакомились «Известия», оба ведомства поддерживают такую инициативу.



В обращении замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство от 4 августа указано, что введение МРЦ на сигареты уменьшит их доступность для населения и снизит уровень потребления табачных изделий в РФ. По его мнению, вопрос определения размера МРЦ следует отнести к полномочиям Минздрава.

«Предложение Минфина России поддерживается», — указано в письме замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова в аппарат правительства от 24 августа.

По расчетам Центра экономических и финансовых исследований и разработок, в случае введения обозначенного в антитабачной концепции акциза не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. сигарет средняя цена пачки составит 139 рублей.