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сегодня, 15:33
Путин предложил ввести повышенные пособия на первенцев в молодых семьях
И продлить программу материнского капитала.
Президент Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года, передает РИА Новости. "Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года", - заявил глава государства на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Также Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет.
- Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, сказал Владимир Путин.
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. "В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 году - 11143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", цитирует президента ТАСС.
Также Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет.
- Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, сказал Владимир Путин.
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. "В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 году - 11143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", цитирует президента ТАСС.