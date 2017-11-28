В России

сегодня, 15:33

Путин предложил ввести повышенные пособия на первенцев в молодых семьях

164
#Владимир Путин #материнской капитал
Путин предложил ввести повышенные пособия на первенцев в молодых семьях

И продлить программу материнского капитала.

Президент Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года, передает РИА Новости. "Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года", - заявил глава государства на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Также Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет.

- Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, сказал Владимир Путин.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. "В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 году - 11143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", цитирует президента ТАСС.



164
#Владимир Путин #материнской капитал

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России начнут платить за рождение первого ребенка
#Россия #пособие
В России начнут платить за рождение первого ребенка

53 минуты назад

В России
Правительство снова не увеличило пособие по безработице
#пособие #безработица
Правительство снова не увеличило пособие по безработице

сегодня, 15:56

В России
В детские садики просят не приглашать Дедов Морозов
#новый год #утренник #дед мороз
В детские садики просят не приглашать Дедов Морозов

сегодня, 15:46

В России
Цены на бензин не вырастут до конца года
#цены #инфляция
1
Цены на бензин не вырастут до конца года

сегодня, 15:42

В России
Введение минимальной розничной цены на сигареты поднимет их стоимость
#сигареты #цены
Введение минимальной розничной цены на сигареты поднимет их стоимость

сегодня, 15:33

В России
Неудачный запуск спутника объяснили человеческим фактором
#спутник
Неудачный запуск спутника объяснили человеческим фактором

сегодня, 15:30

В России