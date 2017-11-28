В выходные в Липецке ограничат продажу алкогольной продукции

Запрет будет действовать на время митинга.

3 декабря у мемориального комплекса на площади Героев состоится митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Планируется, что в мероприятии примут участие около 100 человек. Время проведения – с 09.30 до 10.30.



Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.

