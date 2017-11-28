Гостя из Белгородской области задержали с марихуаной у магазина

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Белгородской области, который незаконно приобрел и хранил при себе 13 граммов марихуаны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции за распитие спиртного около магазина «Пролетарский» в Чаплыгине.



При личном досмотре у задержанного был обнаружен полимерный пакетик с марихуаной.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст.228 Уголовного кодекса РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.