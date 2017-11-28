Каток на площади Петра Великого заработает к 10 декабря

Коробку уже поставили.

В этом году в Липецке на площади Петра Великого впервые заработает каток. Хоккейную коробку между двумя входными группами в Городской дворец молодёжи «Октябрь» уже поставили, продолжается подготовка площадки, которая обычно проходит в несколько этапов: сначала создается снежная подушка, которая плотно утрамбовывается, затем производится многократная заливка.

Как рассказал GOROD48 заместитель директора ГДМ «Октябрь» по общим вопросам Олег Ситников, каток у «Октября» - это совместный проект муниципального учреждения культуры и бизнеса. Планируется, что каток размером 70 на 15 метров заработает к 10 декабря.

До сих пор не понятно, будет каток платным или бесплатным для липчан. Пока рассматривается такой вариант, что с понедельника по четверг вход на каток будет свободным, а с пятницу по воскресенье — за плату, ведь на заливку водной глади и освещение спонсору проекта придётся существенно потратиться. Но окончательное решение пока не принято.

Напомним, по сообщению пресс-службы липецкой мэрии, 17, 23, 24, 30, 31 декабря, а также 1-8 января в 16.00 на катке площади Петра Великого жителей и гостей города ждет праздничная интерактивная программа «Жарим лед». Всего этой зимой в городе будут работать более 30 ледовых площадок и катков. Помимо того, что в Липецке практически круглый год работают ледовые площадки СК «Звездный» и СК «Ледовый», как и в предыдущие годы будут организованы катки и прокат коньков на стадионе спортивного комплекса «Сокол», на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург» (расположенном в районе НЛМК).

Традиционно зальют катки в «Нижнем парке» и «Парке Победы», а также в парке «Быханов сад». Для жителей микрорайона «Сырский Рудник» планируется организовать каток на стадионе «Литейщик». Кроме того, муниципальное автономное учреждение «Спортивный город», планирует залить 17 хоккейных коробок по месту жительства в различных районах города: пер. Виноградный, 1, ул. Ярославского, 19, ул. Лазарева, 10, пр. Мира, 19, пр. 60 лет СССР, 6, ул. 15 м-н, 16, ул. Циолковского, 38, ул. Циолковского, 37/2, ул. Гагарина, 103/1, ул. Липовская, 4, ул. Филипченко, 7/2, ул. Терешковой, 10/3, ул. Детская, 2-а, ул. 50 лет НЛМК, 3, ул. Космонавтов, 6, ул. Первомайская, 38, ул. Космонавтов, 29 По традиции в жилом микрорайоне «Силикатный» силами городского детско-юношеского центра «Спортивный» будет залита хоккейная коробка по ул. Архангельская, 20. Кроме того, согласно информации департамента образования планируется залить хоккейные коробки на территории школ №№ 33, 42,51, 62,64,69.