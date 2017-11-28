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Атлантический циклон принесет в Липецкую область осадки и потепление

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#потепление
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Атлантический циклон принесет в Липецкую область осадки и потепление

29-30 ноября наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления - местами выпадут небольшие осадки. 

В первый день зимы с приближением атлантического циклона с запада в Липецкой области пройдут осадки разной интенсивности в виде снега мокрого снега, мороси и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица. Температурный фон с каждым днем будет повышаться на 2-3 градуса. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 29 ноября на 1-2 градуса ниже климатической нормы и составят 4-5 градусов мороза, 30 ноября войдет в норму, температура составит 3-4 градуса мороза, 1 декабря будет выше климатической нормы на 2-4 градуса и составит около нуля градусов. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от -2 до -4. 

Самым теплым день 28 ноября в Липецке был в 1969 году, когда температурный максимум достиг +9, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1931 году — 24 градусов мороза. 

907
#потепление
2

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