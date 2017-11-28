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В Липецке нечаянно убили посетителя кафе

19 2099
#причинение смерти по неосторожности
4
В Липецке нечаянно убили посетителя кафе

Мужчина не выжил после неудачного падения.

Советский районный суд Липецка вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчине инкриминировали убийство по неосторожности.

Как указано в приговоре, драка со смертельным исходом произошла в круглосуточном кафе на улице Вермишева. Этим летом около часа ночи подсудимый и его беременная сожительница вышли из дома, чтобы купить пиво. Выбор пал на открытый круглосуточно бар. Зайдя в помещение, они увидели, что там находится трое — мывшая полы бармен и двое выпивших посетителей. Подсудимый и его спутница встали около стойки в ожидании бармена. Тут у одного из подвыпивших гостей бара из рук выпал телефон. Мужчина в приказном тоне потребовал, чтобы его аппарат поднял подсудимый или беременная женщина. Те ему отказали, но мужчина продолжал настаивать. Тогда он решил пустить в ход кулаки, но не успел. Его упредил удар в челюсть. Зачинщик потасовки упал. И упал крайне неудачно, ударившись головой о плитку. От падения у него пошла кровь, ему начал оказывать помощь подсудимый. В кафе срочно вызвали «Скорую». Медики оказались бессильны: мужчина скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы.

Подсудимый признал свою вину и сам явился в полицию, когда узнал о печальном итоге ночного конфликта. Суд квалифицировал его действия как причинение смерти по неосторожности.

Мужчину признали виновным и наказали его 1 годом и 10 месяцами исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также липчанину придется компенсировать сыну жертвы драки материальные затраты и возместить ему моральный ущерб.
19 2099
#причинение смерти по неосторожности
4

Комментарии (19)

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???

10 минут назад
Хотелось бы возмутиться по поводу кафе . Эта рыгаловка должна иметь иное название ,кафе для неё слишком прилично .
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Беспредел

16 минут назад
Всё он правильно сделал. За что его осудили? Того быка рано или поздно всё равно бы завалили. Но чуднее всего компенсация сыну. За что? За папашу - алкаша и дебила?
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Рыбак рыбака

20 минут назад
Даже если бы все обошлось бы без убийства в этот раз-уверен,что это только вопрос времени и случая:кто из низ сел бы,а кто отправился бы червей кормить,т.к. один бухает до часу ночи,а потом ищет смерти,а другой с беременной бабой в этот же время !!! разгуливает по барам.Что в такое время можно там делать?Отмечать ДР?НГ?Или что???В час ночи???А другой явно сам хотел испить пленного,ибо баба-беременная,если только она не желает создать дебила или урода.Вот две безмозглости и встретились один присел,др. в мире ином.Они все равно нашли бы что-то подобное,это только вопрос времени и места.
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Л-А

23 минуты назад
Да законы! убийца по неосторожности думаю сам б-о, чтобы с беременной женой захотел нахлебаться пивка?! Да и думаю силен -то он был с пьяным сладить, то есть никакая это не самооборона.
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Духовная скрепа

25 минут назад
Судя по комментам, подсудимый со спутницей подлежат канонизации - прям Петр и Февронья 21 века
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Рома

31 минуту назад
В этом Погребке на 10 мкр. все время драки и резня,недавно алкаши мужика зарезали
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Я

33 минуты назад
Наградить подсудимого надо за очистку города от алкашей
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Вау!

35 минут назад
Какой быдло набор на фотографии!!! Боярышника не хватает....
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Нормальный

37 минут назад
Умникам, А мне лично пофиг еле-еле алконавт на ногах стоит или сидит, я отвечу на любую угрозу так, чтобы маргинал лежал на полу и слюни пускал.
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Человек

39 минут назад
Подсудимому орден выдать и благодарность, что быдло пьяное на тот свет отправил.
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