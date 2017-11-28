В Липецке нечаянно убили посетителя кафе

Мужчина не выжил после неудачного падения.

Советский районный суд Липецка вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчине инкриминировали убийство по неосторожности.



Как указано в приговоре, драка со смертельным исходом произошла в круглосуточном кафе на улице Вермишева. Этим летом около часа ночи подсудимый и его беременная сожительница вышли из дома, чтобы купить пиво. Выбор пал на открытый круглосуточно бар. Зайдя в помещение, они увидели, что там находится трое — мывшая полы бармен и двое выпивших посетителей. Подсудимый и его спутница встали около стойки в ожидании бармена. Тут у одного из подвыпивших гостей бара из рук выпал телефон. Мужчина в приказном тоне потребовал, чтобы его аппарат поднял подсудимый или беременная женщина. Те ему отказали, но мужчина продолжал настаивать. Тогда он решил пустить в ход кулаки, но не успел. Его упредил удар в челюсть. Зачинщик потасовки упал. И упал крайне неудачно, ударившись головой о плитку. От падения у него пошла кровь, ему начал оказывать помощь подсудимый. В кафе срочно вызвали «Скорую». Медики оказались бессильны: мужчина скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы.



Подсудимый признал свою вину и сам явился в полицию, когда узнал о печальном итоге ночного конфликта. Суд квалифицировал его действия как причинение смерти по неосторожности.



Мужчину признали виновным и наказали его 1 годом и 10 месяцами исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также липчанину придется компенсировать сыну жертвы драки материальные затраты и возместить ему моральный ущерб.