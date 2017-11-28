Происшествия

сегодня, 14:18

Вандалы напали на лыжную базу

7 1278
#лыжная база #вандализм
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Вандалы напали на лыжную базу

Многое из того, что подготовили к началу сезона, разрушено и поломано.

Сегодня ночью вандалы напали на лыжню базу в селе Ясная Поляна. Как рассказали GOROD48 на лыжной базе, в минувшие выходные у домика в лесу наводили порядок к началу лыжного сезона. Но во вторник утром было обнаружено, что декоративные заборчики и разноцветные флаги поломаны. Злоумышленник даже оставил записку, в котором частично объясняет причину своих действий — мол, на территории леса не должно быть никаких заборчиков!

— В полицию мы пока не обращались, сейчас наш директор поехал к начальнику управления физической культуры, спорта и туризма администрации Липецкой области Владимиру Дементьеву, чтобы рассказать о случившемся, — отметили на лыжной базе. — Ущерб мы пока не посчитали — находимся в шоке от случившегося.  

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7 1278
#лыжная база #вандализм
3

Комментарии (7)

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Хозяин лыжонок

2 минуты назад
Надысь взял кредит якобы на развитие бизнеса,т.е. на эти самые лыжонки,да баба попутала-купили тойоту с за до подогревателем,а банк говорит-а ну давай деньги что брал.Где же я их возьму?Ну вот пришлось найти за магар пацанов...Ищи их теперь.И камер поэтому нет тоже.:-) :-) :-) Ну какой нормальный чел будет покупать неважно что,НО тратить деньги и оставлять все это без присмотра???Там наверно тоже записка была типа не входить,охраняется законом.А может даже и ленточка красная была,мол за неё не заходить.А может даже 2 ленточки были-еще синяя была :-)
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Доктор

17 минут назад
Судя по почерку, диагноз - шизофрения в стадии обострения. Это не лечится.... Скорее всего, этот новый маньяк только начал.... Боюсь что могут быть жертвы...
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Серый волк

22 минуты назад
Вот уроды, добро пожаловать в реальность.
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Вот уроды

28 минут назад
Какое быдло, скудоумие, безграмотность, фууу... Камеры там нужны и чоп.
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буйствует старик

32 минуты назад
почерк Тербунатора
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Имя

сегодня, 14:28
Началось!Вот так вас буржуев по одному и постегают!
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1234

сегодня, 14:27
Так и есть хозяевы *
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