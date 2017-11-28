Вандалы напали на лыжную базу

Многое из того, что подготовили к началу сезона, разрушено и поломано.

Сегодня ночью вандалы напали на лыжню базу в селе Ясная Поляна. Как рассказали GOROD48 на лыжной базе, в минувшие выходные у домика в лесу наводили порядок к началу лыжного сезона. Но во вторник утром было обнаружено, что декоративные заборчики и разноцветные флаги поломаны. Злоумышленник даже оставил записку, в котором частично объясняет причину своих действий — мол, на территории леса не должно быть никаких заборчиков!

— В полицию мы пока не обращались, сейчас наш директор поехал к начальнику управления физической культуры, спорта и туризма администрации Липецкой области Владимиру Дементьеву, чтобы рассказать о случившемся, — отметили на лыжной базе. — Ущерб мы пока не посчитали — находимся в шоке от случившегося.