Общество
7 минут назад
Пробкам на грязинской трассе нашли новое решение
Мэрия инициировала второе голосование.
Управление Левобережным округом Липецка запустило второй опрос, посвященный решению проблемы с транспортными заторами на грязинской трассе. Теперь авторы обсуждения предлагают два варианта, не столь затратных, как прежде. Это перенос остановочных карманов общественного транспорта "Аглофабрика" и "Новая жизнь" (вглубь) как в одну, так и в другую сторону, и строительство надземного пешеходного перехода в районе остановок общественного транспорта "Аглофабрика" и "Новая жизнь". Высказать свое мнение по предложениям можно до конца года.
Напомним, ранее управление Левобережным округом выдвигало иные варианты решения вопроса с пробками на дороге «Липецк — Грязи». Это строительство второго полотна моста через ж/д пути в районе жилого района «Новая Жизнь», организация реверсного движения транспорта на участке автомобильной дороги от моста жилого района «Новая Жизнь» до остановки «Аглофабрика» и строительство третьей полосы движения на участке дороги от моста жилого района «Новая Жизнь» до остановки «Аглофабрика». В голосовании приняли участие свыше 350 пользователей «Портала неравнодушных». Практически все респонденты проголосовали за предложенные изменения на участке, где уже 10 лет регулярно образуется пробка.
- Этот вопрос стоит уже давно. Люди действительно мучаются каждый день утром в дороге на Липецк, а вечером по дороге домой, особенно в летнее время. Конечно нужно расширение дороги, но это не поможет без расширения моста в Новой жизни. Утром - пробка в районе остановки «Аглофабрика», так как рабочие толпой утром переходят дорогу, и этот переход не регулируется. В результате - снижение скорости у всей колонны, движущейся на Липецк. Нужен комплексный подход. Была бы оказана огромная помощь горожанам, если бы этот вопрос действительно рассмотрели, - считает пользователь сервиса Наталья Резина.
Напомним, ранее управление Левобережным округом выдвигало иные варианты решения вопроса с пробками на дороге «Липецк — Грязи». Это строительство второго полотна моста через ж/д пути в районе жилого района «Новая Жизнь», организация реверсного движения транспорта на участке автомобильной дороги от моста жилого района «Новая Жизнь» до остановки «Аглофабрика» и строительство третьей полосы движения на участке дороги от моста жилого района «Новая Жизнь» до остановки «Аглофабрика». В голосовании приняли участие свыше 350 пользователей «Портала неравнодушных». Практически все респонденты проголосовали за предложенные изменения на участке, где уже 10 лет регулярно образуется пробка.
- Этот вопрос стоит уже давно. Люди действительно мучаются каждый день утром в дороге на Липецк, а вечером по дороге домой, особенно в летнее время. Конечно нужно расширение дороги, но это не поможет без расширения моста в Новой жизни. Утром - пробка в районе остановки «Аглофабрика», так как рабочие толпой утром переходят дорогу, и этот переход не регулируется. В результате - снижение скорости у всей колонны, движущейся на Липецк. Нужен комплексный подход. Была бы оказана огромная помощь горожанам, если бы этот вопрос действительно рассмотрели, - считает пользователь сервиса Наталья Резина.