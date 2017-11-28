ПозиTиV

24 минуты назад

А вы уже готовитесь к Новому году?

4 143
#говорит Липецк
А вы уже готовитесь к Новому году?

До праздника осталось 33 дня.

И это только кажется, что целый месяц - это много. Подарки нужно успеть купить, пока еще действуют скидки. Запланировать новогодний стол тоже лучше заранее, как и организовать покупку продуктов. Оглянуться не успеете, как на кассах в супермаркетах будут выстраиваться километровые очереди. Да и чем быстрее украсите дом, тем раньше появится праздничное настроение. Некоторые липчане придерживаются точно такого же мнения.
4 143
#говорит Липецк

Комментарии (4)

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Никита

5 минут назад
Я инвалид прошу Данилова обратиться внимания , вроде его страница вк https://vk.com/id37246186
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Я инвалид прошу Данилова обратиться внимания

11 минут назад
Я вас нервно видел по НТВ памагите мне прошу вас.
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Как написать Данилову?

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Я инвалид первой группы мои родители издеваются лупасят меня прошу напишите блогеру я вас прошу я плохо знаю русский язык.
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Данилов вернись.

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