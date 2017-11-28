ПозиTиV
24 минуты назад
А вы уже готовитесь к Новому году?
4 143
До праздника осталось 33 дня.
И это только кажется, что целый месяц - это много. Подарки нужно успеть купить, пока еще действуют скидки. Запланировать новогодний стол тоже лучше заранее, как и организовать покупку продуктов. Оглянуться не успеете, как на кассах в супермаркетах будут выстраиваться километровые очереди. Да и чем быстрее украсите дом, тем раньше появится праздничное настроение. Некоторые липчане придерживаются точно такого же мнения.
4 143
Никита
Я инвалид прошу Данилова обратиться внимания
Как написать Данилову?
Данилов вернись.