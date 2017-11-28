В областной администрации говорили о Кодексе добросовестных практик

Кодекс разработан по инициативе Роскомнадзора для создания комфортной безопасной информационной среды и защиты персональных данных.

27 ноября в областной администрации прошла церемония подписания Кодекса добросовестных практик.



Открывая церемонию подписания Кодекса, руководитель Управления Роскомнадзора по Липецкой области Андрей Слипец пояснил, что основная цель документа состоит в выработке общих правил и принципов для компаний и организаций, работающих в Интернет-среде для защиты государства, общества и граждан от угроз, связанных с развитием информационных технологий, и создании максимально безопасного цифрового пространства.



Данный Кодекс был разработан в прошлом году по инициативе Роскомнадзора для создания комфортной безопасной информационной среды и защиты персональных данных. На данный момент по всей России к Кодексу уже присоединились более 1000 организаций. На прошлой неделе эстафету принял Центральный федеральный округ.



На территории Липецкой области его подписали Отделение пенсионного фонда России по Липецкой области, Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, ПАО «Липецккомбанк», Липецкая областная нотариальная палата, Управление образования и науки Липецкой области, Департамент образования администрации г. Липецка, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный технический университет».



Готовность подписать Кодекс говорит о серьезном отношении к защите персональных данных в Интернете, открытости организаций и компаний, а также о том, что они в полной мере осознают актуальность данного вопроса



В завершении мероприятия руководитель Управления Роскомнадзора по Липецкой области Андрей Слипец добавил, что Кодекс всегда открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.



