Экспозиция приурочена к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря.

С 30 ноября по 15 декабря в Липецке пройдет выставка картин людей с ограниченными возможностями здоровья «Я и мой мир». На экспозиции, которая расположится в областном центре культуры, народного творчества и кино, будет представлено около 40 картин – работ членов художественной студия «Мой мир», объединившая творческих людей с ограниченными возможностями здоровья, которая работает на протяжении четырех лет в Липецком областном выставочном зале.

Как сообщает областной центр культуры, бессменным руководителем является опытный педагог, член Союза художников России, пейзажист Дмитрий Дикарев. Наиболее удачные творческие работы авторов отбираются на итоговые выставки, которые экспонируются как в выставочном зале, так и на других площадках Липецка. Работа студии направлена на изменение отношения общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья как равноправным участникам культурного процесса в жизни общества.

Отметим, что выставка «Я и мой мир» проходит в Липецке ежегодно на протяжении нескольких лет. Экспозиция приурочена к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря. Основные цели и задачи данного проекта состоят в изучении форм социально-культурной деятельности с инвалидами: расширение всесторонних культурных связей и создание условий для полноценной духовной жизни людей с ограниченными возможностями, их реабилитации и интеграции в общество через культуру и искусство, выявление молодых талантов, расширение творческих контактов людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей.