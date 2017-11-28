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сегодня, 12:38

Тротуары в Липецке зимой должны быть очищены до летнего состояния

8 767
#уборка #тендер
Тротуары в Липецке зимой должны быть очищены до летнего состояния

Работы по уборке включили в тендер на содержание растений.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на содержание, текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений на городских улицах. Услуги длительностью в весь 2018 год в учреждении оценили в 102 млн рублей.

В техническое задание к государственной закупке включили множество задач. К примеру, ежедневный осмотр растений, уход за деревьями и кустарниками, санитарная обрезка сухих и сломанных ветвей, высадка новых цветов. Кроме того, в обязанности подрядчика приписали уход за асфальтовыми дорожками, плиточными дорожками и урнами на скверах и бульварах. Одним из требований стало очищение зимой асфальта и плитки до летнего состояния. Согласно документам закупки общая площадь доведенных до летнего состояния в зиму дорожек составит 71 047 квадратных метров. Если подрядчик не выполнит часть заданий из тендера, то заказчик имеет право выставить мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично.

Электронный аукцион на право исполнить договор запланирован на середину декабря. Работы оплатит бюджет Липецка.
8 767
#уборка #тендер

Комментарии (8)

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тока свистни

13 минут назад
и вся трава окрасится в зелёный, а небо в безмятежно голубой
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Берем муку и пекем!

24 минуты назад
Где такжика ? Ведь была такжика и нет такжика ! Ты сюда не ходи , а то снег , башка ...совсем мертвый будешь
ответить

мэр сказал

37 минут назад
всем котам вылизывать яйца до блеска фабарже
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народ

42 минуты назад
нет вот хорошего руководителя , ни в Липецке , ни в области, тербунская шушера правит областью и городом Липецк
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Мимоходом

49 минут назад
Ага, и растения покрашены в летние зеленые тона.
ответить

нет

55 минут назад
да , он и про переход у ц. рынка сказал, тока сегодня там полно барыг
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да

сегодня, 12:54
тербунский петушок сказал однако
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Народ

сегодня, 12:47
путин где наши % от продажи ресурсов России?????
ответить

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