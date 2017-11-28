Тротуары в Липецке зимой должны быть очищены до летнего состояния

Работы по уборке включили в тендер на содержание растений.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на содержание, текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений на городских улицах. Услуги длительностью в весь 2018 год в учреждении оценили в 102 млн рублей.



В техническое задание к государственной закупке включили множество задач. К примеру, ежедневный осмотр растений, уход за деревьями и кустарниками, санитарная обрезка сухих и сломанных ветвей, высадка новых цветов. Кроме того, в обязанности подрядчика приписали уход за асфальтовыми дорожками, плиточными дорожками и урнами на скверах и бульварах. Одним из требований стало очищение зимой асфальта и плитки до летнего состояния. Согласно документам закупки общая площадь доведенных до летнего состояния в зиму дорожек составит 71 047 квадратных метров. Если подрядчик не выполнит часть заданий из тендера, то заказчик имеет право выставить мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично.



Электронный аукцион на право исполнить договор запланирован на середину декабря. Работы оплатит бюджет Липецка.