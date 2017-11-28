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6 минут назад

Роскосмос сообщил о потери связи со спутником «Метеор-М»

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#Роскосмос #спутник #Метеор-М
Роскосмос сообщил о потери связи со спутником «Метеор-М»

Спутник мог упасть в Атлантический океан.

«Роскосмос» сообщил, что специалистам ведомства не удалось установить связь со спутником «Метеор-М» из-за отсутствия аппарата на целевой орбите. Об этом заявили журналистам, присутствующим на космодроме Восточный, - передает РБК.

Специалисты не могут получить с него телеметрию — спутник не вышел на связь. Пока телеметрия не получена, не исключена нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат». Запуск ракеты был произведен в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный в Амурской области.
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#Роскосмос #спутник #Метеор-М

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