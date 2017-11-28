Культура

6 минут назад

В Липецке состоится премьера на миллион

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#театр
В Липецке состоится премьера на миллион

30 ноября в театре Толстого состоится премьера спектакля "Георгий Победоносец".

30 ноября и 1 декабря в театре драмы имени Толстого состоится премьера спектакля "Георгий Победоносец" режиссера Елены Олениной по пьесе драматурга Константина Скворцова. Елена Оленина работала актрисой и режиссёром в Липецком академическом театре, а сегодня её спектакли с успехом идут в Москве и других городах России. 

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в сентябре постановка выиграла конкурс по поддержке современной драматургии, инициированный Министерством культуры РФ, и получила финансовую поддержку в один миллион рублей. Напомним, экспертным советом конкурса по поддержке современной драматургии при Министерстве культуры России были рассмотрены 20 заявок от театров и театральных организаций, включивших произведения современных российских авторов в план своей постановочной деятельности. Среди шести театров-победителей оказался Липецкий академический театр драмы им. Толстого. 

- "Георгий Победоносец" - пьеса в стихах, стилизованная под античный текст, рассказывающая о падении Рима (III-IV века) и героическом христианском подвиге военачальника, члена императорской свиты Георгия, впоследствии причисленного к лику Святых, - отмечают в пресс-службе управления культуры. -  За всю историю христианства ни один святой не имел такого всемирного отклика в душах народов, как Георгий Победоносец. Его земной путь стал образцом для военной знати Византии, для рыцарей Западной Европы, для князей в славянских странах. В трагическом конфликте Георгия с его современником императором Диоклетианом /284-305 гг./, в его неизбывной любви к жизни автор поднимает читателей и зрителей на высоту духовного подвига великомученика, являющегося небесным покровителем многих народов мира. Актерский состав спектакля следющий: Диоклетиан - Максим Дмитроченков, Георгий - Сергей Денисов, Александра - Евгения Полехина.

 
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#театр

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