Общество

27 минут назад

Двое грабителей изрезали девушку ножом из-за сумочки

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Двое грабителей изрезали девушку ножом из-за сумочки

По приговору суда они получили 12 лет колонии на двоих.

Усманским районным судом вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на 24-летнюю местную девушку, совершенном в ночь с 3 на 4 ноября 2015 года. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступники попытались отобрать у девушку сумочку. Не получив желаемого, один из них нанес не менее четырех ударов кухонным ножом в грудь девушки. Оба преступника с места преступления скрылись. Пострадавшую доставили в больницу. Добычей грабителей стали 300 рублей и золотое обручальное кольцо, которое они затем продали на городском рынке за тысячу рублей.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступники были установлены. Ими оказались 32-летний житель с. Пригородка и его 35-летний иногородний приятель. Оба ранее судимые, безработные, злоупотребляющие спиртным. В январе 2017 года уголовное дело следственным отделением ОМВД было направлено в суд.

Приговором Усманского районного суда обвиняемый, чьи действия были признаны квалифицированным грабежом, получил три года колонии, другой, что нанес тяжкий вред здоровью потерпевшей, осужден на 9 лет колонии строгого режима за действия, квалифицированные как разбой.

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Комментарии (3)

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fff

6 минут назад
баба дура. За 300 руб под нож лезть ....
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Боцман

13 минут назад
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! А по хорошему их на центральной площади забить камнями и прямую трансляцию вести. А еще было бы не плохо их отдать родственникам пострадавшей и не спрашивать потом где они.
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Валетов

13 минут назад
Мало дали тварям!
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