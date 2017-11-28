Двое грабителей изрезали девушку ножом из-за сумочки

По приговору суда они получили 12 лет колонии на двоих.

Усманским районным судом вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на 24-летнюю местную девушку, совершенном в ночь с 3 на 4 ноября 2015 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступники попытались отобрать у девушку сумочку. Не получив желаемого, один из них нанес не менее четырех ударов кухонным ножом в грудь девушки. Оба преступника с места преступления скрылись. Пострадавшую доставили в больницу. Добычей грабителей стали 300 рублей и золотое обручальное кольцо, которое они затем продали на городском рынке за тысячу рублей.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступники были установлены. Ими оказались 32-летний житель с. Пригородка и его 35-летний иногородний приятель. Оба ранее судимые, безработные, злоупотребляющие спиртным. В январе 2017 года уголовное дело следственным отделением ОМВД было направлено в суд.

Приговором Усманского районного суда обвиняемый, чьи действия были признаны квалифицированным грабежом, получил три года колонии, другой, что нанес тяжкий вред здоровью потерпевшей, осужден на 9 лет колонии строгого режима за действия, квалифицированные как разбой.